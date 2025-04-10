وزير الكهرباء يتابع مشروعات التغذية الكهربائية لمشروعات الدلتا الجديدة

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم بزيارة مفاجئة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء حيث عقد اجتماعًا مغلقًا مع المهندسة مني رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والسيد المهندس طارق عبدالشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تطورات الأعمال المتعلقة بتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الدلتا الجديدة، التي تُعد من أبرز المشاريع القومية في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضي، بما يسهم في زيادة المساحات الزراعية وضمان تأمين احتياجات الدولة من الغذاء.

وأكد الوزير على أهمية السرعة في إنجاز الأعمال المكلفة لضمان إتمام مشروعات التغذية الكهربائية بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يخدم المشروعات الزراعية الهامة ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي.

كما وجه الدكتور محمود عصمت على ضرورة استمرار التعاون بين كل الجهات المعنية لضمان استقرار الكهرباء في جميع مناطق المشروعات الحيوية، مؤكدًا أن التغذية الكهربائية لهذه المشروعات تمثل أولوية قصوى لوزارة الكهرباء والطاقة.