المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه في العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالخطأ وحيازة مواد مخدرة حشيش، بدائرة قسم شرطة ثاني العبور.

المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه بالعبور



صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.

أحالت النيابة العامة المتهم:- "سعيد.م.ر" - 26 سنة لا يعمل - العنوان الكلاسة مركز قوص قنا، في القضية رقم 3068 لسنة 2024 قسم ثاني العبور والمقيدة برقم 2798 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم شرطة ثاني العبور محافظة القليوبية، احرز جوهرا مخدرا "حشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

قاد مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير مخدر

واستطرد أمر الإحالة أن المتهم قاد مركبة آلية "سيارة" تحت تأثير مخدر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم تسبب خطأ في موت المجني عليه محمد محمود جمال محمد أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارته عكس الاتجاه بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابته التي أبانها التقرير الطبي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.