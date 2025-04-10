قائمة المنقولات ونفقة الأطفال.. تعرف علي حقوق المرأة بعد الطلاق في القانون المصري

حدد القانون المصري حقوق المرأة بعد وقوع الطلاق، سواء الشرعية أو القانونية التي وردت بقانون الأحوال الشخصية، والتي تتضمن المؤخر وقائمة المنقولات ونفقة المتعة ونفقة الأطفال وأجر الرضاعة وأجر الحضانة.

١. المؤخر

من حق المرأة الحصول على مؤخر صداقها المثبت في عقد الزواج أو وفقًا لما يثبته القاضي.



٢. قائمة المنقولات

القائمة تُعتبر بمثابة إيصال أمانة، ويحق للزوجة المطالبة بمنقولاتها أو بقيمتها، ويُعاقب الزوج قانونًا إذا امتنع عن تسليمها، أما في حالة إتلافه لأى من محتويات مسكن الزوجية فيحق لها تحرير محضر تبديد ضد الزوج.

٣. نفقة المتعة

وتحصل أيضًا على نفقة المتعة والتي يحكم بها القاضي بمدة لا تقل ولا تزيد على سنتين، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تقدر بحوالي ٣ أشهر.

٤. نفقة الاطفال

وفي حالة وجود أطفال يحق للزوجة أن تحتفظ بمسكن الزوجية أو تتقاضي أجر مسكن بدلاً منه، وتتقاضى نفقة شهرية للأطفال حتي تنتهي مدة حضانتهم بقدر يتناسب مع مستوى المعيشة، كما يمكنها الحصول علي أجر حضانة مقابل رعاية الأطفال، وأجر رضاعة في حالة وجود رضيع، ويحق للأم مقاضاة الأب في حالة امتناعه عن دفع نفقة الأطفال.

٥. حضانة الأطفال

تُمنح الأم حضانة الأطفال حتى سن 15 عامًا، ويجوز تمديدها حتى 21 عامًا إذا كان الطفل في الدراسة.

يسقط حق الحضانة عن الأم إذا ثبت زواجها من آخر.