بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي.. البنوك تفتح حسابات مجانية بدون حد أدنى حتى نهاية أبريل

في إطار الاحتفال بـ"اليوم العربي للشمول المالي"، أطلقت البنوك العاملة في السوق المصرية مبادرة للتواجد خارج فروعها الرسمية لتقديم باقة من الخدمات المالية المجانية للمواطنين، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستمر هذه المبادرة حتى نهاية شهر أبريل الجاري.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود "المركزي" لتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي، حيث تشمل الخدمات المقدمة:

فتح حسابات مجانية دون اشتراط حد أدنى للرصيد.

إصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا.

إصدار بطاقات الخصم المباشر (المدينة).

تفعيل المحافظ الإلكترونية الخاصة بالبنوك.

إتاحة خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي.

تنظيم أنشطة توعوية وتثقيفية مالية موجهة للجمهور.

ويتواجد موظفو البنوك في عدد من أماكن التجمعات العامة مثل الجامعات، ومراكز الشباب، والنوادي، وذلك بالتعاون مع جهات شريكة للبنك المركزي، أبرزها وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، في خطوة تهدف إلى الوصول إلى فئات جديدة من المجتمع وزيادة الوعي المالي.