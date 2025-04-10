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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة عاطلين في النصب والتزوير بالمرج لجلسة 16 إبريل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أجلت محكمة جنايات القاهرة  محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج الي جلسة 16 ابريل الجاري.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة ،أن المتهمين وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها.

وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغا من مواطن يفيد قيام شخصين اخذ مبالغ مالية مقابل تزوير أوراق وشهادة جامعية وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية وبمواجهتهما اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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