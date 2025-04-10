أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025

سجلت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، وذلك بحسب أحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري.
وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية كالتالي:
أسعار العملات الأجنبية:
الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 51.2735 جنيه
سعر البيع: 51.4113 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 56.7495 جنيه
سعر البيع: 56.9071 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 66.2915 جنيه
سعر البيع: 66.4953 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.3977 جنيه
سعر البيع: 36.5059 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 61.0471 جنيه
سعر البيع: 61.2403 جنيه
الين الياباني (JPY):
سعر الشراء: 35.2298 جنيه
سعر البيع: 35.3269 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 31.6921 جنيه
سعر البيع: 31.7927 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.1526 جنيه
سعر البيع: 5.1730 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.7354 جنيه
سعر البيع: 4.7551 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.6019 جنيه
سعر البيع: 7.6227 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9950 جنيه
سعر البيع: 7.0141 جنيه
أسعار العملات العربية:
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.6584 جنيه
سعر البيع: 13.6965 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.9584 جنيه
سعر البيع: 13.9978 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 166.7972 جنيه
سعر البيع: 167.2999 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 72.2162 جنيه
سعر البيع: 72.6148 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 14.0629 جنيه
سعر البيع: 14.1065 جنيه
الريال العُماني (OMR):
سعر الشراء: 133.1744 جنيه
سعر البيع: 133.5496 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 136.0309 جنيه
سعر البيع: 136.3911 جنيه.