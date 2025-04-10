أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الخميس 10 أبريل 2025

سجلت أسعار عدد من العملات الأجنبية والعربية تراجعًا ملحوظًا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، وذلك بحسب أحدث نشرة صادرة عن البنك المركزي المصري.

وفيما يلي تنشر "البوابة نيوز" آخر تحديث لأسعار أبرز العملات المتداولة في البنوك المصرية كالتالي:

أسعار العملات الأجنبية:

الدولار الأمريكي (USD):

سعر الشراء: 51.2735 جنيه

سعر البيع: 51.4113 جنيه

اليورو (EUR):

سعر الشراء: 56.7495 جنيه

سعر البيع: 56.9071 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP):

سعر الشراء: 66.2915 جنيه

سعر البيع: 66.4953 جنيه

الدولار الكندي (CAD):

سعر الشراء: 36.3977 جنيه

سعر البيع: 36.5059 جنيه

الفرنك السويسري (CHF):

سعر الشراء: 61.0471 جنيه

سعر البيع: 61.2403 جنيه

الين الياباني (JPY):

سعر الشراء: 35.2298 جنيه

سعر البيع: 35.3269 جنيه

الدولار الأسترالي (AUD):

سعر الشراء: 31.6921 جنيه

سعر البيع: 31.7927 جنيه

الكرونة السويدية (SEK):

سعر الشراء: 5.1526 جنيه

سعر البيع: 5.1730 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK):

سعر الشراء: 4.7354 جنيه

سعر البيع: 4.7551 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK):

سعر الشراء: 7.6019 جنيه

سعر البيع: 7.6227 جنيه

اليوان الصيني (CNY):

سعر الشراء: 6.9950 جنيه

سعر البيع: 7.0141 جنيه

أسعار العملات العربية:

الريال السعودي (SAR):

سعر الشراء: 13.6584 جنيه

سعر البيع: 13.6965 جنيه

الدرهم الإماراتي (AED):

سعر الشراء: 13.9584 جنيه

سعر البيع: 13.9978 جنيه

الدينار الكويتي (KWD):

سعر الشراء: 166.7972 جنيه

سعر البيع: 167.2999 جنيه

الدينار الأردني (JOD):

سعر الشراء: 72.2162 جنيه

سعر البيع: 72.6148 جنيه

الريال القطري (QAR):

سعر الشراء: 14.0629 جنيه

سعر البيع: 14.1065 جنيه

الريال العُماني (OMR):

سعر الشراء: 133.1744 جنيه

سعر البيع: 133.5496 جنيه

الدينار البحريني (BHD):

سعر الشراء: 136.0309 جنيه

سعر البيع: 136.3911 جنيه.