ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 سفينة، بينما غادرت 14 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 33448 طن شملت 5300 طن كلينكر، و8496 طن يوريا، و8160 طن علف بنجر، و11492 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22967 طن شملت 7758 طن حديد و2400 طن خردة، و8704 طن قمح، و307 طن خشب زان، و2359 طن ابلاكاش، و5022 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1439 طن.

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1141 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 275 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3845 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 134146 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 52480 طنًا.

كما غادر قطارين بحمولة إجمالية 2406 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5571 حركة.

يذكر أن اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، استقبل وفد الخط الملاحي العالمي (ONE - Ocean Network Express) أحد أكبر مشغلي شحن الحاويات في العالم خلال زيارتهم لميناء دمياط لبحث سبل تطوير أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بهدف زيادة حجم أعمال الخط بميناء دمياط، حيث ضم الوفد الربان هوسونو يوكيو مدير عام تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا – إفريقيا رادك ماجرسكي، مدير تشغيل عمليات السفن العالمية بمنطقة أوروبا_ إفريقيا ومحمد سلطان رئيس العمليات بمصر ومحمد السايس مشرف أول العمليات بمصر.