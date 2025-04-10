يقترن الجمال بالمرأة منذ فجر التاريخ، فتحمل شغف الجمال بين يديها، وتسعى إليه كما تسعى الزهرة إلى الشمس، وقد تنوّعت طرق العناية بالبشرة والوزن على مرّ العصور، بدءًا من أسرار الملكات في القصور وصولًا إلى وصفات الجدّات في الريف، ويجذب فضولهن كل ما هو جديد من علامات تجارية وإعلانات، وبين دهشة التجربة وإغراء المنتج، تبقى الطبيعة وحدها وفية لجمالها، حيث تقدم الأعشاب والزيوت والغذاء الصحي الحلول السلمية بدون أعراض جانبية، ومع تزايد الوعي بالمكونات الكيميائية في مستحضرات التجميل، يتجه الكثيرون إلى الطبيعة بحثًا عن حلول أكثر أمانًا وفعالية، فالوصفات الطبيعية والنباتات العشبية عادت لتحتل مكانتها في روتين الجمال، مستندة إلى خبرات الأجداد وعلوم الطب البديل، وفي هذا السياق تقدم لكم “البوابة نيوز” في هذا التقرير أبرز فوائد الترمس للريجيم والبشرة.

والترمس هو نبات من فصيلة البقوليات، يشتهر في العديد من الدول العربية، وخاصة مصر وبلاد الشام وشمال إفريقيا، حيث يُعد من أشهر الوجبات الخفيفة التقليدية التي تُستهلك خاصة في المواسم والأعياد، ويتميز بحبوبه الصفراء المستديرة، والتي تكون مُرّة المذاق قبل معالجتها، ما يستدعي نقعها وغليها جيدًا قبل تناولها.

كما ينقسم الترمس إلى نوعين رئيسيين: الترمس الحلو، وهو أقل احتواءً على المواد القلويدية السامة، والترمس المر الذي يحتاج إلى معالجة أطول للتخلص من مرارته والمواد الضارة، ويتم غلي الترمس المر لفترة طويلة ثم نقعه في الماء لعدة أيام، مع تغيير الماء باستمرار، لضمان التخلص من السموم الطبيعية الموجودة فيه.

شجرة الترمس

يُعرف الترمس بقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على نسبة مرتفعة من البروتينات والألياف، ما يجعله خيارًا صحيًا للكثيرين، وخصوصًا لمرضى السكري، إذ يُساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، كما يُعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد في التحكم بالوزن، إلى جانب احتوائه على مجموعة من المعادن المفيدة مثل الكالسيوم، الحديد، والمغنيسيوم، كما يُستخدم الترمس المطحون في بعض الصناعات الغذائية مثل الخبز والمعجنات، ويدخل في صناعة بعض مستحضرات التجميل نظرًا لفوائده المرتبطة بنعومة البشرة ونضارتها.

شجرة الترمس

الترمس... سلاح طبيعي في معركة خسارة الوزن

يبرز الترمس كخيار طبيعي فعال في رحلة البحث عن الرشاقة، حيث يدعم جهود التخسيس بفضل مكوناته الغنية، فعلى الرغم من أن كوبًا واحدًا من بذور الترمس المطبوخة يحتوي على نحو 198 سعرة حرارية، إلا أن تركيبته الفريدة منخفضة الدهون وعالية المحتوى من البروتينات (26 جرامًا) والألياف (4.6 جرامات)، تجعله عنصرًا مثاليًا لتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساهم في كبح الشهية وتقليل تناول الطعام الزائد، ولكن لا يمكن الاعتماد عليه كبديل كامل، بل يُفضل تناوله كجزء من نمط غذائي متوازن لتحقيق النتائج المرجوة، خصوصًا لدى من يعانون من السمنة.

ويُضيف الترمس إلى رصيده عنصر الزنك، بواقع 2.3 ملليجرام في الكوب الواحد، وهو عنصر يلعب دورًا مهمًا في تحفيز فقدان الوزن وتحسين نسب الدهون الثلاثية، إلى جانب دعمه للجهاز المناعي، أما المغنيسيوم تصل كميته إلى 90 ملليجرامًا لكل كوب، فيُعد عنصرًا أساسيًا لإنتاج الطاقة في الجسم، مما يعزز القدرة على ممارسة الرياضة وهي إحدى الركائز الأساسية في برامج التخسيس.

فوائد الترمس للدايت

الترمس... سر طبيعي لبشرة نضرة وصحية

تمتد فوائد الترمس لتشمل جمال البشرة ونضارتها، حيث يُعد من الكنوز الطبيعية الغنية بالعناصر المفيدة للعناية بالجلد، حيث يحتوي الترمس على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساهم في تأخير ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ويساعد الترمس في تجديد خلايا البشرة وتعزيز مرونتها بفضل احتوائه على البروتين والزنك، كما يعمل على تنظيف المسام بعمق وتفتيح البشرة بشكل طبيعي عند استخدامه موضعيًا على هيئة ماسك أو مقشر، كذلك يُعرف بقدرته على تقليل البقع الداكنة وآثار الحبوب، مما يجعله مكوّنًا مثاليًا للعناية بالبشرة الدهنية والمختلطة.

ومن أبرز مميزاته أنه مناسب للبشرة الحساسة، حيث يتمتع بخصائص مهدئة تقلل من الالتهابات والاحمرار، سواء تم استخدامه كمستحضر طبيعي أو ضمن وصفات العناية المنزلية، فهو يعد خيارًا آمنًا وفعالًا لمن تبحث عن إشراقة طبيعية دون الحاجة إلى مركبات كيميائية.