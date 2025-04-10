تعرف على تشكيل مودرن سبورت أمام إنبي

أعلن الجزائري عبد الحق بن شيخة، المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره إنبي، وذلك بعد قليل على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط بمسابقة الدوري المصرى لكرة القدم نايل.

وجاء تشكيل مودرن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: علي الفيل، محمود رزق، جوناثان نجويم، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، غنام محمد، معتز زدام، محمد مسعد

خط الهجوم: حسام حسن، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، أحمد أيمن، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، علي زعزع، خالد رضا، محمد صبري، محمد هلال، وارنولد ايبا.

ويخوض فريق إنبي المباراة محتلا المركز التاسع في ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، وذلك برصيد 12 نقطة، بمباراة أقل نظرا لوجود راحة في الأسبوع الأول الذي لعب فيه.

على الجانب الآخر، يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وهو مركز من مراكز الهبوط ويحتاج على الأقل 5 نقاط للتساوي مع أول مراكز النجاة والبقاء في الموسم المقبل.