"التموين" تنشئ مركز سجل تجاري متميز بالبحر الأحمر

وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مع غرفة البحر الأحمر لإنشاء مركز سجل تجاري متميز لتعزيز الخدمات الرقمية وتحسين مناخ الاستثمار.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتيسير الخدمات الحكومية ودعم بيئة الاستثمار.

كما تواصل الوزارة التوسع في إنشاء مراكز السجل التجاري المتميزة بمختلف محافظات الجمهورية.

بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، وتطوير البنية التحتية التجارية بما يتماشى مع التحول الرقمي للدولة.

وفي هذا السياق، التقى حسام الجراحي المشرف العام على أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع خالد عبد الجليل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة البحر الأحمر.

حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجهاز والغرفة، لإنشاء مركز متميز لخدمات السجل التجاري في المحافظة.

كما يهدف البروتوكول إلى دعم الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

و يعد خطوة مهمة نحو نقلة نوعية في تقديم خدمات السجل التجاري.

وذلك من خلال بيئة عمل مميكنة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، وتوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

وأكد حسام الجراحي أن هذا التعاون يأتي استكمالًا لخطة الوزارة في تعميم نموذج مراكز السجل التجاري المتميزة، التي تقدم خدمات متطورة بأعلى معايير الجودة.

وتوفر بيئة خدمية متكاملة تُسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع رواد الأعمال.

حيث يعد المركز الجديد المزمع إنشاؤه في محافظة البحر الأحمر .

إضافة قوية للبنية الخدمية والإدارية، بما يلبي تطلعات المواطنين ويخدم شريحة واسعة من التجار والمستثمرين.

كما يمثل خطوة مهمة في اتجاه العدالة في توزيع الخدمات وتخفيف الضغط على مراكز الخدمة التقليدية.