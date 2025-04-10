المنتخب الوطني تحت 17 عامًا بالقميص الأحمر أمام أنجولا

انتهى الاجتماع الفني لمباراة المنتخب الوطني تحت 17 عامًا أمام نظيره الأنجولي، في الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم، وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري القميص الأحمر.

وتقام المباراة في التاسعة مساء السبت المقبل، في إطار مواجهتي الملحق المؤهل لكأس العالم تحت 17 عامًا، بين أصحاب المركز الثالث في مجموعات الدور الأول، بكأس الأمم الأفريقية في المغرب.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر، الشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب أنجولا القميص الأبيض، الشورت الأسود والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع وليد مهدي المدير الإداري للمنتخب الوطني تحت 17 عامًا، الدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، وعمر رواش المنسق الأمني.