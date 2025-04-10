مباحث البحيرة تحرر تاجر حبوب بعد اختطافه بـ24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة وبالإشتراك مع فرع الأمن العام وفرع البحث الجنائى ببدر ومباحث مركز الدلنجات من تحرير تاجر حبوب وحاصلات زراعية من مختطفية وإعادته إلى أسرته بعد 24 ساعة من إختطافه.

تبين قيام ربة منزل وزوجها باستدراجه لقضاء علاقة عاطفية معه وقاموا بإخفائه بمنزل أحدهم بمركز كوم حمادة والاتصال بزوجته وطلب فدية 150 ألف جنيه مقابل إعادته

وألقي ضباط المباحث، القبض على المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مأمور مركز الدلنجات بتلقيه بلاغا من زينب سعيد عطية (40 عاما)، ربة منزل مقيمة بقرية العباس دائرة مركز الدلنجات بخروج زوجها محمود محمد عطية (45 عاما)، تاجر حاصلات زراعية ولم يعد وتلقيها اتصال هاتفي من مجهولين بطلب فدية مالية مقابل إعادتة

وعلي الفور وجه اللواء أحمد السكران، مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد سمير رئيس المباحث الجنائية والعميد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائى ببدر ضم ضباط مباحث مركز الدلنجات لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائى أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من " محمود شعبان إبراهيم قابيل (25 عاما)، عامل زراعى وحسن خالد بسيونى (30 عاما) ولهم معلومات جنائية ومقيمان قرية كوم زمران وخالد جمعة عبد الرسول (26 عاما)، عاطل ومقيم قمحة ورامى أحمد إبراهيم (25 عاما)، عاطل ومقيم إيتاى البارود وزوجة المتهم الثانى راندا محمد إبراهيم حامد (29 عاما)، ربة منزل وتقيم قرية كوم زمران دائرة المركز.

وكشفت التحريات، قيام المتهم الأول بالإتفاق مع باقى المتهمين استدراج المجنى عليه وإختطافه لوجود خلافات بينهم وقيام المجنى عليه المختطف بشراء كمية من محصول الفول السودانى من المتهم الأول وعدم دفع ثمنها أو ردها، حيث قامت المتهمة الخامسة بإيهام المختطف بإقامة علاقة عاطفية معه واستدراجه وقاموا باختطافه بواسطة سيارة ملاكى من مدخل القرية وقاموا بإصطحابه إلى منزل مستأجر بقرية شابور بدائرة مركز كوم حمادة

وعقب استئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وإعادة المختطف

كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث بإرشاد المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.