لقاء تشاوري حول التقييمات المدرسية ونظام البكالوريا الجديد بمدرسة عادل العبد بشبرا النملة.. صور

نظمت مدرسة عادل العبد للتعليم الأساسي التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بالغربية لقاءً تشاورياً مع أولياء أمور ومديري وطلاب عدد من المدارس بحضور ميرفت مجاهد مدير إدارة غرب طنطا التعليمية وعدد من قيادات التربية والتعليم.

وتناول الاجتماع حواراً مباشراً مع اولياء الامور والطلاب والمعلمين للتعرف على واقع العملية التعليمية داخل المدرسة، وآليات تقييم الطلاب، وتفعيل القواعد المنظمة للغياب، بما يضمن الجدية والانضباط داخل المدرسة.

من جانبها، أكدت ميرفت مجاهد على أهمية المشاركة الفعّالة لأولياء الأمور في متابعة مستوى أبنائهم الدراسي وسلوكهم داخل المدرسة بالعمل المشترك مع المدرسة، مُشيرةً إلى دور الأسرة في تعزيز القيم التعليمية وتشجيع الأبناء على التحصيل الدراسي.

وأشاد أولياء الأمور من جانبهم بالقرارات المنظمة للعام الدراسي الحالي وأكدوا حرصهم على انتظام أبنائهم في المدرسة، وتلقى العلم والتفاعل مع المعلمين داخل المدرسة.

كما تم مناقشة الاستبيان الخاص بآراء أولياء أمور الطلاب حول نظام البكالوريا المصرية الجديد أو الثانوية العامة بحضور رشا على مدير اداره المتابعة بالاداره و حنان النحاس مديره التعليم الاعدادي بالاداره وشريف السخاوي مدير مدرسة عادل العبد للتعليم الأساسي وعدد من مدراء ورؤساء مجلس الأمناء والاباء والمعلمين واولياء الأمور بمدارس عادل العبد والشهيد طه خروب ومنيل الهويشات وشبرا النملة الرسميه للغات.

وجاء ذلك بناء على توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

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