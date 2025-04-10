ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط القائمين على إدارة 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"

المتهم
المتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة كفر الشيخ بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 16 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" ، وبحوزتهم (عدد من جوازات السفر للمواطنين وصور ضوئية لها – عدد من طلبات التوظيف - عدد من عقود الإتفاق للعمل بالخارج - تأشيرة للعمل بإحدى الدول - عدد من الإعلانات الدعائية الخاصة بالشركة - دفترى إيصالات إستلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات -  مبالغ مالية " عملات محلية وأجنبية" - أجهزة حاسب آلى).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط القائمين بالنصب على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج المواطنين بالنصب وزارة الداخلية