انطلاق "المؤتمر الدولي الـ15 للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث" بالأقصر.. الثلاثاء

تستضيف محافظة الأقصر، في الفترة من 15 حتى 19 ابريل 2025 فعاليات "المؤتمر الدولي الخامس عشر للاستدامة والتنمية والبحوث المتقدمة في السياحة والتراث"، والذي تنظمه مؤسسة مصر المستقبل للتراث والتنمية والابتكار، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، ومفوضية السياحة والسفر الأوروبية، والذي يتزامن مع احتفال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" باليوم العالمي للتراث World Heritage Day في 18 أبريل.

المؤتمر

ومن المقرر أن يشارك في نسخة المؤتمر هذا العام، مجموعة من الوزراء وعمداء وأعضاء هيئات التدريس بكليات ومعاهد السياحة بالجامعات المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب عدد من اﻟﻤﺴؤولين المحليين والعرب والدوليين وخبراء السياحة والتراث، حيث من المقرر افتتاح المؤتمر في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر أبريل الجاري، بقاعة المؤتمرات الدولية بالكرنك.

ويتضمن المؤتمر، العديد من الجلسات العلمية وورش العمل عن السياحة الثقافية، والغذاء، والتحول الأخضر، وعدد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا في السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث في ظل التغيرات المناخية، والتجارب الناجحة في السياحة البيئية والتراثية، كما يناقش المؤتمر مجالات الزراعة والغذاء، والبيئة وصون الطبيعة، والسياحة والتراث، والفنون والعمارة، والهندسة والعلوم والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطب والصحة والعامة.

محافظ الأقصر: سنقدم كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر

ومن جانبه، رحب المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بانعقاد نسخة مؤتمر هذا العام على أرض محافظة الأقصر، مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات المؤتمر بما يليق بمكانة الأقصر، مشيرًا إلى أن انعقاد المؤتمر، بالتزامن مع احتفالات اليونسكو والعالم بيوم التراث العالمي الموافق 18 أبريل، يمثل دعما للسياحة الثقافية بالمحافظة.

دعوة المؤتمر