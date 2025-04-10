تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بوجود حالات سرقة للأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بالشرقية



فى إطار كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بوجود حالات سرقة للأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال القائم على النشر (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) نفى ما ورد بالشكوى وأفاد بقيامه بنشر شكواه لزيادة الإنارة بالمقابر وتركيب كاميرات مراقبة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.