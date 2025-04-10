ads
الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بوجود حالات سرقة للأبواب الحديدية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بوجود حالات سرقة للأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بالشرقية

 فى إطار كشف حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بوجود حالات سرقة للأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية.
 بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال القائم على النشر (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) نفى ما ورد بالشكوى وأفاد بقيامه بنشر شكواه لزيادة الإنارة بالمقابر وتركيب كاميرات مراقبة.
 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب.

بالشرقية بالمقابر لأبواب الحديدية حقيقة إدعاء أحد الأشخاص بوجود حالات سرقة للأبواب الحديدية