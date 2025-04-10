موعد مباراة إنبي ومودرن سبورت اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الدورى المصرى لكرة القدم، في تمام الرابعة من مساء اليوم الخميس، نحو ملعب "استاد بتروسبورت"، لمتابعة المواجهة المهمة بين فريق أنبي الذي يستضيف نظيره مودرن سبورت.

موعد مباراة إنبي ومودرن سبورت اليوم في الدوري المصري

ويستضيف فريق إنبي نظيره مودرن سبورت فى تمام الرابعة من مساء اليوم الخميس، نظيره مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الهبوط.

القنوات الناقلة فمباراة إنبي ومودرن سبورت اليوم في الدوري المصري

ومن المقرر أن تبث قنوات أون سبورت 1 الفضائية، لتكون القنوات الناقلة لمباراة إنبي ومودرن سبورت اليوم.

موقف الفريقين من الترتيب

ويخوض فريق إنبي المباراة محتلا المركز التاسع في ترتيب مجموعة الهروب من الهبوط بالدوري، وذلك برصيد 12 نقطة، بمباراة أقل نظرا لوجود راحة في الأسبوع الأول الذي لعب فيه.

على الجانب الآخر، يحتل فريق مودرن سبورت المركز الثامن برصيد 12 نقطة، وهو مركز من مراكز الهبوط ويحتاج على الأقل 5 نقاط للتساوي مع أول مراكز النجاة والبقاء في الموسم المقبل.