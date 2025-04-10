تفاصيل ضبط المتهم ببيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات

تمكنت الأجهزة الامنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات، وضبط مرتكب الواقعة.

وذلك فى إطار كشف ملابسات قيام أحد الاشخاص بالترويج لبيع أسلحة محدثة صوت وبيضاء عبر أحد التطبيقات.

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديده وضبطه (مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" - طبنجة صوت -2 خزينة – 8 قطع سلاح أبيض- كمية من طلقات الرش للصيد).. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

