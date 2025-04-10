رئيس الوزراء البريطاني: علينا مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، أنه علينا مواجهة حالة عدم اليقين الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه مستعد لاستخدام السياسة الصناعية لحماية الشركات البريطانية من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي مقال بصحيفة “صنداي تلغراف”، أوضح ستارمر أن الحكومة قد تتدخل لدعم الشركات المتضررة، مشيرًا إلى أن "العالم كما عرفناه قد انتهى، وعلينا مواجهة التحديات الجديدة بجرأة".

وأضاف أن أولويته هي الحفاظ على الهدوء والسعي للتوصل إلى أفضل صفقة ممكنة، محذرًا من عواقب اقتصادية "وخيمة".

ويُذكر أن ترامب فرض رسوماً بنسبة 10% على واردات من المملكة المتحدة، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على السيارات المجمعة خارج الولايات المتحدة. وقد أعلنت شركة جاغوار لاند روفر تعليق الشحن إلى أمريكا لمدة شهر للتفاوض على شروط التجارة الجديدة.