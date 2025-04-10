تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط المدير المسئول عن مصنع"بدون ترخيص" بالقليوبية لحيازته كميات من المخصبات والأسمدة الزراعية مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية .



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش الصناعى.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لتصنيع وإنتاج المخصبات والأسمدة الزراعية والمصنعة من مواد خام مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة تم إستهداف المصنع المشار إليه وأمكن ضبط (المدير المسئول "له معلومات جنائية")، وعُثر بداخله على (86 طن مواد خام مجهولة المصدر – 14 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية مصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير مصرح بها من الجهات المعنية - خط إنتاج كامل).. وبمواجته أقر بإرتكابه الواقعة بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.