وزير الشباب يكلف فريقا استشاريا طبيا لمتابعة حالة اللاعبة نهلة رمضان والإشراف عليها

كلف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فريقا استشاريا طبيا وذلك للإشراف ومتابعة علاج اللاعبة نهلة رمضان، بطلة مصر السابقة في رفع الاثقال، وتذليل كافة المعوقات للاعبة بمستشفيات جامعة الاسكندرية، وتقديم أوجه الرعاية والدعم اللازم على نفقة الدولة.

وقد تشكل الفريق الطبي من كل من الاستاذ الدكتور علي عبد المحسن، عميد كلية طب ورئيس مجلس ادارة مستشفيات جامعة الاسكندرية وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، الأستاذة الدكتورة داليا أحمد نافع، استاذ امراض الدم والامراض الباطنة بجامعة الاسكندرية، واللواء طبيب هشام السلمي، أستشاري الطب الطبيعي والتأهيل بالقوات المسلحة، وعضو اللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة.

حيث أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية لا تدخر جهدا من أجل دعم ومساندة ابنائها، إيمانا من دور الدولة المصرية تجاههم وايضا تقديرا للدور الكبير الذي قام به هؤلاء الأبطال في رفع اسم مصر عاليا.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلي أن نهلة رمضان تعتبر من أبرز الرياضيات في تاريخ رفع الأثقال المصري، لذلك فالدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل المساعدة تقديرا لما قامت به من أجل الوطن.