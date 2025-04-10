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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يضبط شخصين سرقا هاتف محمول بأسيوط

المتهمين
المتهمين
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسيوط.
 فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول بأسلوب "المغافلة" من أحد الأشخاص حال سيره بالطريق العام بأسيوط.
 بالفحص تبين ورود بلاغ بتاريخ 7 أبريل الجارى لقسم شرطة أول أسيوط من (طالب – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره مترجلاً بدائرة القسم قام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة الهاتف المحمول الخاص به بأسلوب "المغافلة". 
 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط) وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه – الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيديو سرقة الهاتف باسيوط :

https://www.facebook.com/MoiEgy/videos/652915097649303
 

ضبط شخصين بأسيوط سرقة هاتف محمول