رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع نانجنج الصينية

شهد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية جامعة نانجنج الصينية، يأتى ذلك في إطار بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمى بين الجامعتين.

ووقع البروتوكول الدكتور كريم الدش، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتورة صان شيولان نائب رئيس جامعة نانجنج الصينية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، مدير برامج كلية الهندسة، والدكتور أشرف المشد، مدير برامج كلية الطب البشري، والدكتور أيمن سمير، مدير برامج كلية الطب البيطري، والدكتور محمد سراج الدين، مدير برامج كلية العلاج الطبيعي والدكتور حازم عليوه منسق العلاقات الدولية والوفد المرافق لهم.

أكد الدكتور جمال السعيد، أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات المصرية والصينية، مشيرا الى أن جامعة بنها الأهلية تسعى جاهدة لتوسيع آفاق التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة، بهدف تقديم فرص تعليمية وبحثية متميزة تساهم في تأهيل الطلاب لسوق العمل على المستويين المحلي والدولي.

وأعربت الدكتورة سهير شعراوي عن بالغ سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن هذه الخطوة ستساهم في فتح آفاق واسعة للتبادل العلمي والثقافي بين الجامعتين، مما يعزز الفهم المشترك ويساهم في تقدم العملية التعليمية.

وأشار الدكتور تامر سمير، إلى أهمية توقيع البروتوكول في دعم التميز الأكاديمي وتوفير فرص تعليم دولية لطلاب جامعة بنها الأهلية.

وأضاف، أن الجامعة تسعى لتحقيق الريادة في مختلف المجالات الأكاديمية من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية متميزة.

كما أشار الدكتور كريم الدش إلى أن هذا التعاون سيساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات الأكاديمية والبحثية بين جامعة بنها وجامعة ناجنج الصينية، لافتا إلى أن هذا البروتوكول سيمهد الطريق لإطلاق المزيد من البرامج المشتركة في المستقبل.

من ناحية أخرى قام الوفد الصيني بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، شملت المباني والمعامل وقاعات المحاضرات، لتفقد الإمكانيات المتميزة التي تتمتع بها الجامعة، كما تم عقد العديد من اللقاءات مع طلاب الجامعة.