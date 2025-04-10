نور الشناوي يشارك بحفل إحياء ذكرى العندليب الأسمر في دار الأوبرا

يستعد الفنان نور الشناوي حفيد الراحل الفنان الكبير عبد الحليم حافظ، للمشاركة في حفل إحياء ذكرى وفاة العندليب الأسمر والذي تقيمه دار الأوبرا المصرية يوم 13 من أبريل الجاري.

وكتب نور الشناوي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أول مفاجأة الشهر ده بعلن عنها هي إني هشارك في دار الأوبرا المصرية مع فرقة الموسيقى العربيه لإحياء ذكرى العندليب الأسمر بأغنية أسمر يا أسمراني كضيف شرف يوم الحد ١٣ ابريل.. ركزوا معايا بقى الشهر ده عشان لسه فى مفاجات و حاجات حلوه كتير جايه بس هعلن عن تفاصيل كل حاجه فى وقتها".

يذكر أن نور الشناوي هو حفيد الفنان الكبير كمال الشناوي من ناحية الأب، كما أن خال والدته هو "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، إذ إن أخت "العندليب" علية شبانة هي جدته من ناحية الأم.



ألبوم برة الصندوق

وطرح نور الشناوي ألبوم غنائي يحمل اسم "بره الصندوق"، في وقت سابق، ويضم 16 أغنية، منها "سمار عينه، بره الصندوق، شريط حكايات، ماشية، أغاني العاشقين، ملكة جمال، عشرة سنين، بصبح عليك، عكس الجاذبية، شفتك من بعيد، أنا لما بقول، إلى حد ما، مش طبيعية، أكون نفسي".