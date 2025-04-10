إحالة العاملين بمركز شباب كفر سعد للتحقيق

أجرى الدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، اليوم الخميس، متابعة ميدانية، لفرعي إدارة الشباب والرياضة بكفر سعد وميت أبوغالب، حيث كلف مدير المديرية بإحالة العاملين في مركز شباب مدينة كفر سعد للتحقيق بعدما تبين غلقه في أوقات العمل الرسمية وكذلك مدير إدارة ‎ميت أبو غالب وعدد من الموظفين لعدم تواجدهم في أوقات العمل، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بضرورة المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والفروع الإدارية.

كما أوضحت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، في بيان لها، أنه تمت متابعة مركز التخاطب بمركز شباب كفر سعد وتبين أن المركز مفتوح ويمارس نشاطه بشكل كامل، وتمت مراجعة الإجراءات الدفترية والإدارية للمركز.

وشدد مدير المديرية على ضرورة استمرار المتابعات الميدانية لمراكز الشباب والهيئات الرياضية التابعة للوقوف على التزام العاملين وتقديم الخدمات للمترددين حيث يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة بتقييم الأداء بمراكز الشباب وتقديم وتطوير الخدمات لدى المواطنين والأعضاء المترددين على المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية، كما يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور محمد فوزي مدير مديريةةالشباب والرياضة في دمياط.

كما أكد مدير مديرية الشباب والرياضة في دمياط على ضرورة حل المشكلات الخاصة بالطرح الاستثماري بمراكز الشباب وبعض المعوقات الإنشائية وقرارات التخصيص.

كما تم مناقشة المشكلات الخاصة باختيار كوادر فاعلة من داخل المديرة والإدارات الفرعية وإعادة توزيعهم على الوظائف الشاغرة داخل الهيئات الشبابية والرياضة الفرعية فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للعمل.