فيش وتشبيه.. كيفية استخراج صحيفة الحالة الجنائية؟

يتساءل الكثير من الأشخاص الراغبين في استخراج صحيفة الحالة الجنائية “ فيش وتشبيه” عن طريقة أو خدمة إلكترونية متاحة، لاستخراج الفيش الجنائى، وذلك في إطار التحول الرقمي التي تمر به جمهورية مصر العربية.

وبشأن هذا الأمر حرصت وزارة الداخلية على تسهيل الخدمات وتوفير الوقت على المواطنين، من خلال إتاحة خدمة استخراج الفيش والتشبيه أون لاين عبر موقعها الإلكتروني، بالتعاون والتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية، والإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.

خطوات استخراج فيش وتشبيه إلكترونيًا:

الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديدhttps://publicservices.moi.gov.eg/CSR/CreateCSR

https://moi.gov.eg/

تظهر امامك الصفحه الرئيسية من موقع وزارة الداخلية.

اختر أيقونة “ الأدلة الجنائية ” من قائمة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على رابط إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

قم بتسجيل الدخول.

تظهر أمامك الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين.

استكمال البيانات المطلوبة كاملة واختيار الدفع الإلكتروني.

اضغط على تسجيل الطلب.

بعد الانتهاء من الخطوات وحفظ البيانات، تصلك الصحيفة بعد يومين على عنوان الاستلام الذي تم تحديده، ويمكن أيضا الحصول على الخدمة نفسها من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكية.

شروط استخراج الفيش من الموقع الإلكتروني

حدد موقع وزارة الداخلية عدد من الشروط والأحكام العامة لاستخراج فيش وتشبيه أون لاين، والتي تتضمن الآتي: