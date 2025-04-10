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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بعد تداول فيديو الواقعة.. "الأمن" يضبط سائق ميكروباص بالاسكندرية

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن  قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالجلوس بالمقعد الأمامى وفتح باب السيارة أثناء السير معرضاً حياته والمواطنين للخطر بالإسكندرية.

وذلك فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسماح لأحد الأشخاص بالجلوس بالمقعد الأمامى وفتح باب السيارة أثناء السير معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط قائد السيارة وبمواجهته أقر بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو من الركاب وعلل القيام بذلك لكون الراكب زائد عن العدد المسموح به.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

الفيديو 

 

فيديو قائد سيارة ميكروباص بالإسكندرية الأمامى