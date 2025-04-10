الخارجية الروسية: مشاركة اليابان في تسليح أوكرانيا أعمال عدائية

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن أي خطوات تتخذها اليابان للمشاركة في إمداد أوكرانيا بالأسلحة سنعدها أعمالا عدائية، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الخارجية الروسية من أن قرار اليابان بتزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية يدفع العلاقات مع روسيا إلى طريق مسدود خطير أكثر من أي وقت مضى وستكون له تداعياته.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها، حسبما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، أن طوكيو بهذا القرار تدفع العلاقات الثنائية إلى طريق مسدود خطير على نحو أكثر من أي وقت مضى ومثل هذه الإجراءات لا يمكن أن تستمر دون أن يترتب عليها عواقب وخيمة.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن قرار طوكيو سيؤدي إلى تصعيد الموقف، وزيادة أخرى في عدد الضحايا، وأنه على حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن تكون مستعدة لتقاسم المسؤولية.