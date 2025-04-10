عبدالرحمن طلبة يتوج بذهبية سلاح الشيش تحت 20 سنة في بطولة العالم للناشئين

نجح عبدالرحمن طلبة، لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، في التتويج بالميدالية الذهبية بمنافسات الناشئين تحت 20 سنة في بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، بعدما حقق الفوز في المباراة النهائية على بطل البلد المحايد "أليكساندر كيرك" بنتيجة 15-5، ليُضيف لمصر أولى الميداليات بالبطولة.

وكان طلبة قد ضمن لمصر ميدالية عالمية بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب فوزه على "فاليري كورنيلوف" بنتيجة 15- 6 في ربع النهائي، قبل أن ينجح في الفوز على "بافيل بوزانكوف" بطل البلد المحايد في مباراة نصف النهائي بنتيجة 15-13، ليحجز بطاقة العبور للمباراة النهائية.

واستهل طلبة مشواره في البطولة بتحقيق الفوز في 5 مباريات من أصل 6 لقاءات في دور المجموعات، ليحجز مقعده في الأدوار الإقصائية، ويفوز في دور الـ128 على بطل ألمانيا "نيكلاس ديستيلكامب" بنتيجة 15-7.

وفي دور الـ64، حقق طلبة فوزًا كاسحًا على بطل بريطانيا "كالوم بينمان" بنتيجة 15-2، قبل أن يتفوق في دور الـ32 على بطل كوريا "جيونجوين هان" بنتيجة 15-9، ثم واصل انتصاراته بالفوز على الألماني "روبين ليندير" بنتيجة 15-6 في ثمن النهائي.

وتضم قائمة منتخب الناشئين تحت 20 سنة كلًا من: عبد الرحمن طلبة، عمر خالد عطية، مصطفى تامر طاحون، وعلي عمر عطية، فيما يمثل مصر في منافسات الشباب تحت 17 سنة الثنائي عمر خالد عطية، وعلي عمر عطية.

وفي منافسات الناشئات، جاءت قائمة مصر تحت 20 سنة مكونة من: جنى إيهاب، سارة حسني، لجين خالد، وجنى خالد، بينما تشارك مصر في فئة الشابات تحت 17 سنة بكل من: سارة حسني، فاطيما وهبة، وأروى ناصر.

ويشرف على تدريب الفريق كل من الكابتن تامر طاحون، والكابتن أحمد علي، تحت قيادة الكابتن طارق الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، والذي يترأس البعثة، ويعاونه المهندس أحمد نبيل عضو مجلس الإدارة.

كما يضم الطاقم الطبي الدكتور أحمد عبد الغني (علاج طبيعي)، والدكتورة غادة عاطف (تأهيل حركي)، إلى جانب الدكتور أيمن غنيم في منصب المدير الإداري.