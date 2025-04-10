17 شهيدًا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الخميس، سقوط 17 شهيدا في قصف للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأقتحمت قوات الاحتلال البلدة وجابت معظم أحيائها، وداهمت عدة محال تجارية في منطقة وسطها، وفقا لوكالة "وفا الفلسطينية".

وأفاد وكالة "وفا" باستشهاد 4 مواطنين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة "أبو العون" بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، في وقت قصفت فيه مدفعية الاحتلال منازل المواطنين قرب مسجد أم حبيبة وسوق الدراجات في منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس جنوب القطاع.

وأوضحت الوكالة، أن 19 مواطنا استشهدوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الخميس، بقصف وبرصاص الاحتلال الإسرائيلي.