رئيس جامعة الأقصر: توقيع اتفاقية لفتح فرع للجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

أعلنت الدكتورة صابرين عبدالجليل، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية تعاون علمي وأكاديمي الدكتور هشام عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، بهدف فتح فرع للجامعة المصرية في الأقصر، في إطار تعزيز مسؤولية الجامعات في دعم أهداف التنمية المستدامة، من خلال تقديم تعليم عالي الجودة قائم على نموذج التعليم الإلكتروني المدمج في التخصصات الحديثة.

اتفاقية التعاون

وأوضحت رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، تضم كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات إدارة الأعمال والدراسات التجارية.

أهداف اتفاقية التعاون بين جامعة الأقصر والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

وأضافت، أن الاتفاقية تهدف إلى إتاحة فرص التعليم المشترك عبر نظام التعليم الإلكتروني المدمج، ومنح درجات علمية في تخصصات متنوعة، إلى جانب تعزيز مهارات التعلم الذاتي لدى الطلاب بما يمكّنهم من البحث عن المعرفة واكتسابها وإنتاجها، فضلًا عن توفير فرص التنمية المهنية المستمرة للعاملين في مختلف القطاعات لتحديث مهاراتهم ومعارفهم. كما تشمل الاتفاقية التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة بين الجامعتين.

وعقب توقيع الاتفاقية، تبادل رئيس جامعة الأقصر ورئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الدروع التذكارية، في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجامعتين.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية من جانب جامعة الأقصر كلًا من الدكتور أسامة أبوالنصر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور همام عبدالعال، والدكتور حسين الشافعي أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما حضر من جانب الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية: المهندس علاء فهمى، رئيس مجلس الأمناء للجامعة المصرية للتعلم الالكترونى الأهلية، وزير النقل الأسبق، والدكتور محمد شومان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رأفت إبراهيم، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة المصرية للتعلم الاليكترونى الأهلية.

اتفاقية التعاون (1)

اتفاقية التعاون (2)

اتفاقية التعاون (3)

اتفاقية التعاون (4)