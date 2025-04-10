تامر هجرس بالإسكوتر في جنازة حماة رامي صبري.. وشريهان ويسرا أبرز الحضور

حرص الفنان تامر هجرس على حضور صلاة الجنازة على الراحلة حماة الفنان رامي صبري، وتواجد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد اليوم الخميس، ووصل تامر هجرس الجنازة بالإسكوتر، ليترجل بعدها للمسجد.

ومن بين الحضور في الجنازة الفنانات شريهان ويسرا، إلى جانب تامر هجرس.

وشيع جثمان والدة شيرين زوجة رامي صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الأسرة والأصدقاء المقربين، لمثواها الأخير، استعدادا لدفنها بمقابر أسرتها.

وكان رامي صبري قد أعلن خبر الوفاة أمس الأربعاء، حيث كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله، برجاء الدعاء".