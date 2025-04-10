الزمالك يتلقى موعد مواجهة الأنابيب الكيني بنصف نهائى بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

تلقى نادي الزمالك، إخطارا من اللجنة المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة الطائرة "سيدات"، بموعد مواجهة الأنابيب الكيني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا التي تستضيفها نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل الجاري.



ومن المقرر، أن تقام مواجهة الزمالك والأنابيب الكيني، غدا الجمعة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل الزمالك إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على البنك التجاري الكيني بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء.

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديرا فنيا، وأشرف عبدالعال مدربا مساعدا، إكرامي هيكل مدربا، وبلال وتوت مخططا للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللا للأداء، وسمية ناجح أخصائيا للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديرا إداريا".