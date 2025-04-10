«التثقيف الصحى والتأهيل الاجتماعى للمقبلبن على الزواج» ندوة بخدمة اجتماعية بني سويف

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بالتعاون مع كلية التمريض بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة تثقيفية بعنوان التثقيف الصحى والتأهيل الاجتماعى للمقبلبن على الزواج، وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هنداوي عبد اللاهى حسن عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض، والدكتور محمد الشربينى وكيل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وحاضر بها الدكتورة أمل الشبراوى استاذ مساعد بكلية الخدمة الاجتماعية التنموية والدكتورة تسنيم رجب مدرس بكلية التمريض.

تناولت الندوة الاعتبارات الواجب مراعاتها من التثقيف الصحى قبل الزواج والتأكيد على الاستشارات والفحوصات الطبية اللازمة للزوجين.

كما تناولت الندوة الأمراض الوراثية، كما ناقشت الندوة أهمية الاستشارة الاجتماعية ما قبل الزواج لأنها تؤثر بشكل أساسي على تحسين قدرتهم على التواصل وتقوية الرابطة الزوجية، وفي ختام الندوة تم فتح باب النقاش للإجابة على استفسارات الحضور .