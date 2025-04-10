الزمالك يحيل زيزو للتحقيق والنجم في نزاع علني مع ناديه

بدأت الأزمة مع قرار رسمي من إدارة الزمالك بإحالة زيزو للتحقيق، ومنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية.

حيث دخل نادي الزمالك في نزاع علني مع «زيزو»، بعدما تأكد توقيعه للنادي الأهلي، وهو ما اعتبره الزمالك «خيانة رياضية» للنادي الذي صنع نجومية اللاعب.

ومن جانبه توجه زيزو إلى لاتحاد الكرة خلال الساعات الماضية لتقديم شكوى رسمية يطالب فيها بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، والتي أكد والده ووكيل أعماله أنها بلغت نحو 70 مليون جنيه.

وقام زيزو بجمع متعلقاته الشخصية من غرفة تغيير الملابس، وأخبر بعض زملائه أن اليوم الذي سبق مغادرته كان الأخير له داخل النادي.

وأوضح مصدر، أن زيزو يسعى من خلال الشكوى إلى تأمين نفسه قانونيا، خشية اتخاذ قرارات عقابية ضده، كما أنه يملك الحق في تقديم شكوى رسمية لفسخ عقده، إذا ثبت أن مستحقاته المالية تأخرت لأكثر من شهرين.