رئيس جامعة قناة السويس وقياداتها تستقبل منتخب الجامعة المتأهل لبطولة الجمهورية

استقبل الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اللجنة الرياضية ومنتخب الجامعة المتأهل للمشاركة في بطولة الجمهورية للمصالح الحكومية، المقرر إقامتها في مدينة دمياط.

وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع شبابها على التفوق والتميز، حيث تأتي هذه المشاركة بعد تأهل منتخب الجامعة بصفته بطلًا للمحافظة للعام الثاني على التوالي.

وحضر اللقاء شريف فاروق، أمين عام الجامعة والمشرف على اللجنة الرياضية، والدكتور أحمد ربيع، رئيس اللجنة الرياضية السابق، والمهندس عادل البير، أمين الجامعة المساعد، والدكتور أحمد فاروق سويلم عضو جديد الإدارة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور ناصر مندور عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المتميز، مشيدًا بالجهود المستمرة التي يبذلها المنتخب، وأكد أن الجامعة تواصل اهتمامها البالغ بالأنشطة الرياضية، وتعتبرها من أولوياتها الاستراتيجية لتطوير مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم البدنية والفكرية.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات الرياضية تعكس روح العمل الجماعي التي تسعى الجامعة لترسيخها بين أبنائها، متمنيًا للمنتخب التوفيق والنجاح في البطولة القادمة.

بدوره، أشاد شريف فاروق، أمين عام الجامعة، بدور الجامعة في دعم وتطوير الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن الجامعة تواصل توفير كل الإمكانيات اللازمة للاعبيها، لتمثيلها بأفضل صورة في كافة المحافل الرياضية.

وأضاف أن الجامعة تعتبر الرياضة جزءًا أساسيًا من تطوير شخصية الطلاب، وتعزيز مفاهيم العمل الجماعي والروح الرياضية.

وضم المنتخب نخبة من اللاعبين المتميزين الذين أسهموا في هذا الإنجاز، وهم: حسام حسني، أحمد السيد، أحمد كمال، محمد عيد، أحمد حسن، محمد مصطفى، أيمن رفعت، عمر صلاح، أحمد علي، كريم ثابت، مجدي زاهر.

ويقود الفريق فنيا كابتن سيد شعبان، ويشرف عليه إداريًا الأستاذ أيمن سمير، عضوا مجلس الإدارة.

وفي ختام اللقاء، تم التقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وأعضاء اللجنة واللاعبين، في أجواء احتفالية تُعبّر عن تقدير جامعة قناة السويس لجهود أبنائها الرياضيين ودعمها المستمر لهم في مسيرتهم الرياضية.