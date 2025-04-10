تفاصيل أزمة توقيعات الـ1000 طيار إسرائيلي على رفض الحرب

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، تفاصيل ما يجري في الشارع الإسرائيلي بعد أزمة توقيعات سلاح الطيران على رفض الاستمرار بالحرب.

وقالت خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، إن هناك أزمة جديدة تعصف بالشارع الإسرائيلي بعد توقيع 1000 طيار إسرائيلي معظمهم متقاعد على عريضة حذروا فيها من استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأكدت أن الطيارين خلال العريضة، أوضحوا أن الاستمرار في الحرب يفسد حياة الإسرائيليين ويهدد المحتجزين، وحياة الجنود، مبينة أن تلك العريضة أثارت حفيظة نتنياهو والذي أصدر العديد من البيانات والتصريحات.

وتابعت: "نتنياهو أمر بفصل كافة الموقعين على الرسالة، لأنها تضعف الجيش الإسرائيلي وتقوي الأعداء، ولا تمثل الشارع الإسرائيلي".

وأوضحت أن هناك رفضا كبيرا من الشارع السياسي الإسرائيلي على التوقيع على العريضة، مرددة: "جنود الاحتياط أهم من النظامين لأنهم هم من يضعون الخطط في الحرب الإسرائيلية، فعندما نتحدث عن رفض 100 من جنود الاحتياط تنفيذ الغارات يعني نقص العدة والعتاد في الجيش الإسرائيلي".