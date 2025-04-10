أتوبيس الفن الجميل ينظم جولة ثقافية للأطفال بالمتحف المصري

نظم أتوبيس الفن الجميل جولة لعدد من أطفال مكتبة المعادي العامة داخل المتحف المصري بالتحرير، وذلك ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.

نفذت الفعاليات بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، واستهل الأطفال جولتهم داخل المتحف بتفقد عدد من القاعات والتعرف على تاريخ المتحف ومقتنياته، برفقة حنان إبراهيم، أخصائي التربية المتحفية.

وتعرفوا على مجموعة من القطع الأثرية التي تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتناول الشرح تاريخ الأسر المصرية القديمة، وطرق التحنيط، وتطور وسائل الدفن التي بلغت ذروتها ببناء الأهرامات.

وتضمنت الفعاليات ورشة حكي بعنوان “أثر التلوث على البيئة”، تحدثت خلالها شريهان فتحي عن أنواع التلوث البيئي، وتأثيره على صحة الفرد والمجتمع، وكذلك انعكاساته على التنمية الاقتصادية والبيئية، مع استعراض سبل الحد من أسبابه.

واختتم اليوم بورشة فنية لصناعة كروت تهنئة يإشراف الفنانة غادة علي، في أجواء من البهجة والمرح.

الفعالية نُفذت ضمن برنامج “أتوبيس الفن الجميل” التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، وتأتي في إطار أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والتي تتواصل خلال شهر أبريل بجولات تثقيفية وترفيهية متنوعة للأطفال.

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