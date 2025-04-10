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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهمين بفيديو التعدي على كلب في الجيزة

المتهمون
المتهمون
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تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من  كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب بالجيزة

فى إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على كلب.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة) وبحوزتهما "الهاتف المحمول المستخدم فى تصوير الواقعة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة من خلال قيام الأول بالإمساك بالكلب وربطه والتعدى عليه بإستخدام "عصا" لكثرة نباحه أمام مسكنه وقيام الآخر بتصويره بإستخدام هاتفه المحمول، ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة المتابعين.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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