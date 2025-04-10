محافظ دمياط يشارك في مؤتمر التوظيف والابتكار والشراكات البرمجية

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس، بفندق شتيجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر، بالمؤتمر الذي نظمته جامعة المنصورة الجديدة بالتعاون مع دار النشر العالمية McGraw Hill، بحضور الدكتور شريف كشك مساعد وزير التعليم العالي للحوكمة الذكية والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة والمهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور عبد الرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور وممثلو دار النشر McGraw Hill، وأيضًا خبراء في التعليم الذكي والبرمجيات التعليمية والشراكات الصناعية.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء حول التحولات الجذرية التي يشهدها التعليم الجامعي في ظل الثورة التكنولوجية ودور الجامعات الذكية في إعداد خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل المحلي والدولي من خلال تطوير البرامج الأكاديمية وتكامل البنية التحتية الرقمية وتفعيل الشراكات الصناعية مع المؤسسات الكبرى.

وألقى محافظ دمياط كلمة أعرب خلالها عن سعادته بمشاركته في هذا المؤتمر المميز الذي تنظمه جامعة المنصورة الجديدة بالتعاون مع دار النشر العالمية McGraw Hill، تحت عنوان "مستقبل التعليم الجامعي: تعزيز التوظيف والابتكار من خلال التكنولوجيا الذكية والشراكات الصناعية".

وتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها المستمر لهذه المنظومة، وتحياتي إلى جميع القيادات المشاركة بالمؤتمر وممثلي الصناعة والمجتمع المدني، كما توجه بالشكر أيضًا جامعة المنصورة الجديدة، برئاسة الدكتور معوض الخولى على هذه الجهود المتميزة والرؤية الطموحة التي جعلت من جامعة المنصورة الجديدة نموذجًا يحتذى به في التعليم الجامعي الحديث.

كما أعرب الدكتور أيمن الشهابي عن تقديره باختيار محافظة دمياط، لاستضافة المؤتمر والتي تُعد من المحافظات المصرية التي تتميز بمقومات فريدة؛ جعلتها مركز للإبداع والتميز في العديد من المجالات، ونفخر جميعا بوجود ثلاثة جامعات بها جامعة دمياط، جامعة حورس، وستنطلق جامعة دمياط الأهلية، لتضيف لبنة جديدة إلى منظومة التعليم العالي بالمحافظة".

وأشاد محافظ دمياط بالدور الذي تقوم به جامعة المنصورة الجديدة في تطبيق تقنيات التعليم الرقمي المتكامل، لتكون نموذجًا للجامعات الذكية الحديثة التي تربط بين التعليم والابتكار، كما إن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة لتبادل الأفكار والخبرات بين القيادات الأكاديمية والصناعية، من أجل تطوير التعليم الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، كما أنه يعكس التزام جميع المحافظات، وفي مقدمتها دمياط والدقهلية، بدعم التعليم العالي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر والتقدير إلى القائمين على تنظيم هذا المؤتمر، وأؤكد دعم محافظة دمياط الكامل، لمثل هذه الفعاليات، التي تضع مصر على خريطة العالمية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وشملت محاور المؤتمر التحول الرقمي في الجامعات ودوره في تحسين جودة التعليم والتعليم من أجل التوظيف لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، وآليات تحقيق الشراكات الصناعية ودورها في تطوير المناهج وتنمية المهارات واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية في التعليم الجامعي وتجارب جامعية رائدة، من خلال تسليط الضوء على تجربة جامعة المنصورة الجديدة، حيث أكد على دعم محافظة دمياط لهذا الملف وتشجيع تطبيق مبادرات متميزة بالجامعات داخل المحافظة التى تقوم بدور قوى ومميز بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي ودعم الابتكار ووضع منظومة على هذا النحو، بجامعة دمياط الأهلية وتسلم محافظ دمياط درع جامعة المنصورة الجديدة من الدكتور معوض الخولي تقديرًا لدعمه تلك المنظومة.