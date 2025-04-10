انتهاء تصوير مسلسل "تحت الصفر" لعابد فهد وباسم ياخور

انتهى فريق عمل مسلسل "تحت الصفر" من تصوير الموسم الأول منه، إذ وضعوا اللمسات الأخيرة على عمل درامي جديد ينتظره الجمهور خلال الفترة المقبلة.

تدور أحداث مسلسل "تحت الصفر" حول جريمة قتل غامضة تشكل المحور الأساسي للأحداث، حيث تتوالى التطورات في إطار من التشويق والإثارة، فيما يمزج العمل بين الأكشن والدراما الاجتماعية، ويطرح قضايا شيقة.

أبطال مسلسل “تحت الصفر”

ويضم "تحت الصفر" مجموعة نجوم من بينهم: سلوم حداد، أيمن زيدان، باسم ياخور، أماني نسب، عابد فهد، كندا حنا، مجد جعجع، أحمد الأحمد، سحر فوزي، جيني إسبر، نتاشا بيضون، وراما زين العابدين، وغيرهم، ومسلسل تحت الصفر من إخراج تامر إسحاق، وتأليف مؤيد النابلسي.

يذكر أن أخر أعمال عابد فهد مسلسل "نفس" الذي عرض في رمضان الماضي، وتدور أحداثه حينما تفقد راقصة باليه بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما، لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدما في طريقها

ومسلسل "نفس" بطولة عابد فهد، دانييلا رحمة، معتصم النهار، أحمد الزين، وآخرون، ومن تأليف إيمان سعيد، وإخراج إيلي السمعان.