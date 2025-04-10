حقيقة استقالة حسين لبيب من رئاسة الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية

الخميس 10/أبريل/2025 - 02:19 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن استقالة حسين لبيب من رئاسة نادي الزمالك بعد الخسارة من ستيلينبوش ووداع كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور ربع النهائي، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي بشأن استقالة لبيب من رئاسة الزمالك.

وودع الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية؛ بعد الهزيمة على أرضه ووسط جماهيره من ستيلينبوش بهدف دون رد في منافسات إياب ربع نهائى البطولة.

وكان الزمالك حقق الفوز في مباراتي دور الـ32 أمام الشرطة الكينى (الذهاب 1-0 والعودة 2-1) وتصدر المجموعة الرابعة، برصيد 14 نقطة بعد أن خاض 6 مباريات فاز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين دون اى خسارة.