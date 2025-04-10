الزراعة تنظم قوافل غذائية بالكاتدرائية بأسعار مخفضة تزامنا مع احتفالات عيد القيامة

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قوافل متحركة إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحمل تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسيه تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية

وقال اللواء امجد سعده مساعد وزير الزراعة، إن المنافذ المتحركة للادارة الإدارة العامة للتسويق بمركز البحوث الزراعية وبالتنسيق مع د.عادل عبدالعظيم رئيس المركز تواجدت صباح اليوم بالمنتجات الغذائية لتلبية احتياجات المترددين على الكاتدرائية، مشيرا إلى أن أهم السلع والمنتجات الغذائية المتوافرة اللحوم والرنجة والأرز والسكر والدقيق، والبيض، والخضروات بأنواعها، والبقول، وجميع أنواع الزيوت والسمن البلدي.

وشهدت اقبالا كبيرًا نظرًا لإنخفاض أسعار هذه المنتجات عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأضاف "سعده" أن توجيهات وزير الزراعة بتوفير السلع الاساسية سواء من إنتاج الوزارة أو التعاقد مع القطاع الخاص شريطة أن تكون جيدة وبأسعار مخفضة لضخها في المنافذ الثابتة والمتحركة للوزارة والتى يبلغ عددها الآن اكثر من 415 منفذا في جميع محافظات الجمهورية

ومن جانبه المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أعرب عن شكره لوزير الزراعة مثمنا الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

تأتي مبادرة وزارة الزراعة تزامنا مع احتفالات مصر بعيد شم النسيم