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الخميس 10 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يطلب السعة الكاملة من الجماهير في مباراة صن داونز

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
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خاطب مسئولو النادى الأهلى الجهات الأمنية للحصول على موافقة أمنية لحضور السعة الكاملة من جماهير القلعة الحمراء فى مباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

ويتلقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقة رسمية بحضور السعة الكاملة في مباراة صن داونز لدعم الفريق بأكبر عدد من الجماهير في مباراة الإياب المهمة والمصيرية في مشوار الفريق الأحمر بالبطولة الأفريقية.

يذكر أن الجهات المعنية وافقت للنادي الأهلي على حضور 30 ألف مشجع في مباراة الهلال السوداني في ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويلعب الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي يوم 18 أبريل الجاري في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، على أن يلعب مباراة الإياب يوم 25 من الشهر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

 

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