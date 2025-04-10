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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

التموين تعلن استلام 360 طن قمح محلي في الفيوم

موسم القمح
موسم القمح
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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان صحفي رسمي اليوم الخميس الموافق 10 أبريل 2025، أن الكمية التي تم استلامها من القمح المحلي بمحافظة الفيوم حتى الآن بلغت نحو 360 طن، وذلك خلال 6 أيام فقط من انطلاق موسم التوريد بالمحافظة.

وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي في باقي المحافظات سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري، مشيرا إلى أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي لهذا العام تم تحديده بـ 2200 جنيه، وهو ما يمثل سعر مجزي يفوق القمح المستورد، ويعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري.

وأضاف الوزير، أن منظومة التوريد لهذا الموسم تشهد تجهيزات ضخمة واستعدادات مكثفة، حيث تم تجهيز نقاط استلام متعددة تشمل الصوامع، الشون المطورة، الهناجر، والبناكر، بهدف استيعاب المحصول بمساحات تخزينية آمنة وكبيرة.

وشدد على أن وزارة التموين اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، من خلال توفير مواقع استلام معتمدة ومجهزة، ومتابعة يومية لضمان انتظام الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة القمح الاستراتيجية.

تفاصيل التوريد في الفيوم

وخلال جولة تفقدية على صومعة طامية، صرح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن المساحة المنزرعة بالقمح في الفيوم تبلغ نحو 181 ألف فدان، ويستهدف توريد ما يقرب من 240,917 طن من القمح المحلي.

وأوضح شبل، أن إنتاجية الفدان تتراوح بين 18 إلى 24 أردب، وفقا لطبيعة التربة والمناطق الزراعية المختلفة، مضيفا أن الكميات المستهدفة سيتم استلامها عبر 3 صوامع تابعة لكل من الشركة القابضة للصوامع والتخزين وشركة مطاحن مصر الوسطى، بالإضافة إلى 9 شون حديثة بسعة إجمالية تبلغ نحو 200,300 طن.

وأشار إلى أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ نحو 70 طنًا، بينما يتخطى 2000 طن يوميًا في ذروة الموسم، موضحًا أن محافظة الفيوم تضم صومعتين رئيسيتين صومعة طامية بسعة 60 ألف طن و صومعة قصر الباسل بسعة 60 ألف طن، إضافة إلى صومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بسعة 25 ألف طن.

تفاصيل السعة التخزينية 

قال المهندس أحمد حسان مدير صومعة طامية، إن السعة الإجمالية للصومعة تبلغ 60 ألف طن موزعة على 12 خلية، تسع كل خلية نحو 5 آلاف طن. 

وأضاف، أن الصومعة تستهدف استلام 50 ألف طن من القمح المحلي، بينما تم تخصيص 10 آلاف طن من سعتها لتخزين القمح المستورد.

أسعار التوريد حسب درجة النقاوة

واختتم البيان بتوضيح أسعار التوريد الرسمية لموسم 2025 حسب درجة نقاوة القمح كالتالي: درجة نقاوة 23.5: السعر 2200 جنيه ودرجة نقاوة 23: السعر 2150 جنيه ودرجة نقاوة 22.5: السعر 2100 جنيه.

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