الاحتلال الإسرائيلي يطلق سراح 80 أسيرًا من قطاع غزة

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، سراح نحو 80 أسيرا من قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وكشفت مصادر فلسطينية عن أن عددا من الأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال وصولوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع.

الأسري تعرضوا للتعذيب في سجون الاحتلال

ولفتت المصادر إلى أن أغلب الأسري المفرج عنهم مسنون، وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

ووفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك ما يزيد على 2000 معتقل من غزة محتجزين في سجون، بما في ذلك سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

ومنذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على غزة في 18 مارس الماضي، استشهد ما يزيد على 1,480 فلسطينيا، وجرح 3,688 آخرون.

كما ارتفع إجمالي عدد الشهداء إثر عدوان الاحتلال على القطاع إلى 50.846، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ بدء العدوان الاحتلال في 7 أكتوبر 2023.