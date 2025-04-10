جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي للتوعية بالتوحد

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، تنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة عدد من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للتوحد وبالتنسيق مع كلية التمريض وذلك تحت إشراف الدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ؛ والدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد كلية التمريض حيث تم تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين إحداهما غطت الفاعلية بالمدارس لتوعية المدرسين والإداريين والأخصائيين الاجتماعين بالمدارس والمجموعة الأخرى بكلية التمريض لتوعية منسوبي الكلية من طلاب وإداريين.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة تولى اهتماما كبيراً بمرضى التوحد، وتعمل على التوعية بهذا المرض سعياً للوصول بالمجتمع المحيط بهم إلى فهمهم واستيعاب حالتهم، والتكيف معهم، مشيراً إلى أهمية نشر ثقافة عدم التنمر على أي شخص من المصابين، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية، لافتاً إلى أن الفعاليات تناولت عروض تقديمية لشرح مفهوم واعرض وأسباب مرض التوحد لدى الأطفال حيث أن طيف التوحد عبارة عن حالة ترتبط بنمو الدماغ وتؤثر على كيفية تمييز الشخص للآخرين والتعامل معهم على المستوى الاجتماعي.

وأضاف أن التوحد يتسبب في حدوث مشكلات في التفاعل والتواصل الاجتماعي، كما يتضمن الاضطراب أنماط محدودة ومتكررة من السلوك، مشيراً إلى أن الفعاليات تناولت أيضاً كيفية وطرق العلاج المكثف والمبكر الذي قد يؤدي إلى إحداث فارق كبير في حياة العديد من الأطفال.