القائمة الكاملة لأفلام مهرجان كان السينمائي 2025

كشف مهرجان كان السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الثامنة والسبعين والمقامة خلال الفترة من (13-24 مايو).
فيلم الافتتاح
Leave One Day - إيميلي بوني
المسابقة الرسمية
Alpha - جوليا دوكورنو
Dossier 137 - دومنييك مول
Eddington - آري أستر
Eagles Of The Republic - طارق صالح
Fuori - ماريو مارتوني
The History Of Sound - أوليفر هيرمانوس
The Mastermind - كيلي ريشارت
Nouvelle Vague - ريتشارد لينكليتر
La Petite Derniere - حفصية حرزي
The Phoenician Scheme - ويس أندرسون
Renoir - تشي هاياكاوا
Romeria - كارلا سايمون
The Secret Agent - كليبر ميندوسا فيلهو
Sentimental Value - يواكيم ترير
A Simple Accident - جعفر بناهي
Sirat - أوليفر لاكس
Sound Of Falling - ماشا تشيلنسكي
Two Prosecutors - سيريجي لوزينستا
The Young Mother’s Home - جان ولوك داردين
خارج المسابقة الرسمية
The Coming Of The Future - سيدرك كلابيش
Mission: Impossible - The Final Reckoning - كريستوفر ماكوراي
The Richest Woman in the World - تيري كليفا
Vie Privée - ريبيكا زولوتسكي
مسابقة نظرة ما
عائشة لا تستطيع الطيران - مراد مصطفى
Eleanor the Great - سكارليت جوهانسون
Heads or Tails?, Alessio Rigo de Righi - ماتيو زوبس
Homebound - نيراج غيوان
The Last One for the Road - فرانسيسكو سوساي
L’inconnu de la Grande Arche - ستيفاني دومستيه
Meteors - أوبير شارويل
The Mysterious Gaze of the Flamingo - دييغو سيسبيديس
My Father’s Shadow - أكينولا دافيس جونيور
حدث ذات مرة في غزة - طرزان وعرب ناصر
A Pale View of the Hills - كي إيشيكاوا
Pillion - هاري لايتون
Urchin - هاريس ديكنسون
عروض كان الأولى
Amrum - فاتح أكين
Connemara - أليكس لوتز
Splitsville - مايك كورفينو
The Disappearance of Josef Mengele - كيريل سيريبرينيكوف
Orwell - راؤول بيك
The Wave - سباستيان ليلو
العروض الخاصة
Bono: Stories Of Surrender - أندرو دومينيك
The Magnificent Life of Marcel Pagnol - سيلفيان شوميت
Tell Her I Love Her - رومان بورينجر
عروض منتصف الليل
Dalloway - دان جوزلان
The Exit 8 - جينكي كاوامورا
Songs Of The Neon Night - جونو ماك