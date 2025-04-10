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الخميس 10 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

القائمة الكاملة لأفلام مهرجان كان السينمائي 2025

مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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كشف مهرجان كان السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الثامنة والسبعين والمقامة خلال الفترة من (13-24 مايو).

فيلم الافتتاح 

Leave One Day - إيميلي بوني

المسابقة الرسمية 

Alpha - جوليا دوكورنو
Dossier 137 - دومنييك مول
Eddington - آري أستر 
Eagles Of The Republic - طارق صالح 
Fuori - ماريو مارتوني
The History Of Sound - أوليفر هيرمانوس
The Mastermind - كيلي ريشارت
Nouvelle Vague - ريتشارد لينكليتر 
La Petite Derniere - حفصية حرزي
The Phoenician Scheme - ويس أندرسون 
Renoir - تشي هاياكاوا
Romeria - كارلا سايمون 
The Secret Agent - كليبر ميندوسا فيلهو
Sentimental Value - يواكيم ترير 
A Simple Accident - جعفر بناهي
Sirat - أوليفر لاكس
Sound Of Falling - ماشا تشيلنسكي
Two Prosecutors - سيريجي لوزينستا
The Young Mother’s Home - جان ولوك داردين

خارج المسابقة الرسمية

The Coming Of The Future - سيدرك كلابيش
Mission: Impossible - The Final Reckoning - كريستوفر ماكوراي
The Richest Woman in the World - تيري كليفا
Vie Privée - ريبيكا زولوتسكي

مسابقة نظرة ما

عائشة لا تستطيع الطيران - مراد مصطفى

Eleanor the Great - سكارليت جوهانسون 
Heads or Tails?, Alessio Rigo de Righi - ماتيو زوبس
Homebound - نيراج غيوان
The Last One for the Road - فرانسيسكو سوساي
L’inconnu de la Grande Arche - ستيفاني دومستيه
Meteors - أوبير شارويل
The Mysterious Gaze of the Flamingo - دييغو سيسبيديس
My Father’s Shadow - أكينولا دافيس جونيور
حدث ذات مرة في غزة - طرزان وعرب ناصر
A Pale View of the Hills - كي إيشيكاوا
Pillion - هاري لايتون
Urchin - هاريس ديكنسون

عروض كان الأولى

Amrum - فاتح أكين
Connemara - أليكس لوتز
Splitsville - مايك كورفينو
The Disappearance of Josef Mengele - كيريل سيريبرينيكوف 
Orwell - راؤول بيك
The Wave - سباستيان ليلو

العروض الخاصة

Bono: Stories Of Surrender - أندرو دومينيك 
The Magnificent Life of Marcel Pagnol - سيلفيان شوميت 
Tell Her I Love Her - رومان بورينجر

عروض منتصف الليل

Dalloway - دان جوزلان
The Exit 8 - جينكي كاوامورا
Songs Of The Neon Night - جونو ماك

أفلام مهرجان كان السينمائي مهرجان كان السينمائي