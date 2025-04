القائمة الكاملة لأفلام مهرجان كان السينمائي 2025

كشف مهرجان كان السينمائي عن قائمة الأفلام المشاركة في دورته الثامنة والسبعين والمقامة خلال الفترة من (13-24 مايو).

فيلم الافتتاح

Leave One Day - إيميلي بوني

المسابقة الرسمية

Alpha - جوليا دوكورنو

Dossier 137 - دومنييك مول

Eddington - آري أستر

Eagles Of The Republic - طارق صالح

Fuori - ماريو مارتوني

The History Of Sound - أوليفر هيرمانوس

The Mastermind - كيلي ريشارت

Nouvelle Vague - ريتشارد لينكليتر

La Petite Derniere - حفصية حرزي

The Phoenician Scheme - ويس أندرسون

Renoir - تشي هاياكاوا

Romeria - كارلا سايمون

The Secret Agent - كليبر ميندوسا فيلهو

Sentimental Value - يواكيم ترير

A Simple Accident - جعفر بناهي

Sirat - أوليفر لاكس

Sound Of Falling - ماشا تشيلنسكي

Two Prosecutors - سيريجي لوزينستا

The Young Mother’s Home - جان ولوك داردين

خارج المسابقة الرسمية

The Coming Of The Future - سيدرك كلابيش

Mission: Impossible - The Final Reckoning - كريستوفر ماكوراي

The Richest Woman in the World - تيري كليفا

Vie Privée - ريبيكا زولوتسكي

مسابقة نظرة ما

عائشة لا تستطيع الطيران - مراد مصطفى

Eleanor the Great - سكارليت جوهانسون

Heads or Tails?, Alessio Rigo de Righi - ماتيو زوبس

Homebound - نيراج غيوان

The Last One for the Road - فرانسيسكو سوساي

L’inconnu de la Grande Arche - ستيفاني دومستيه

Meteors - أوبير شارويل

The Mysterious Gaze of the Flamingo - دييغو سيسبيديس

My Father’s Shadow - أكينولا دافيس جونيور

حدث ذات مرة في غزة - طرزان وعرب ناصر

A Pale View of the Hills - كي إيشيكاوا

Pillion - هاري لايتون

Urchin - هاريس ديكنسون

عروض كان الأولى

Amrum - فاتح أكين

Connemara - أليكس لوتز

Splitsville - مايك كورفينو

The Disappearance of Josef Mengele - كيريل سيريبرينيكوف

Orwell - راؤول بيك

The Wave - سباستيان ليلو

العروض الخاصة

Bono: Stories Of Surrender - أندرو دومينيك

The Magnificent Life of Marcel Pagnol - سيلفيان شوميت

Tell Her I Love Her - رومان بورينجر

عروض منتصف الليل

Dalloway - دان جوزلان

The Exit 8 - جينكي كاوامورا

Songs Of The Neon Night - جونو ماك