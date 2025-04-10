رئيس جامعة بنى سويف يرأس اللجنة المختصة بترشيح عميد كليتي الهندسة وعلوم الأرض

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، اللجنة المختصة بترشيح عميد كليتي الهندسة وعلوم الأرض؛ حيث ضمت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الهندسة الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور جمال حلمى محمد الأستاذ بجامعة بنها والدكتور عمرو متولى السيد الأستاذ بكلية الهندسة جامعة بني سويف، وبحضور المرشحين الدكتور احمد محمد اخمد حسن، والدكتور محمد نبيل بيومي، والدكتور احمد فتحي ابراهيم، والدكتور احمد محمد التهامي والدكتور كمال غمري متولي، والدكتور محمد محمود سامي، والدكتورة ريهام الدسوقي حامد.

فيما شملت عضوية لجنة اختيار عميد كلية علوم الأرض، الدكتور طريف شوقي نائب رئيس الجامعة السابق ، والدكتور علاء عبد الحليم نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور مختار إبراهيم يوسف الأستاذ بجامعة الإسكندرية، والدكتور جودة إسماعيل الأستاذ بكلية العلوم جامعة بني سويف ، وبحضور المرشحين الدكتور ابراهيم محمد عبد المجيد، والدكتور عصام عبد الرحمن محمد.

وأكد الدكتور منصور حسن أن اللجنتين ناقشا المرشحين لعمادة الكليتين حول أهم إنجازاتهم ومقترحاتهم لتطوير منظومة العمل داخل كل كلية والارتقاء بمستوى الخدمات التي يتم تقديمها للطلاب والنهوض بعملية البحث العلمي ، حيث تم وضع عدد من المعايير التي تتسم بالنزاهة والشفافية في اختيار كل عميد والتي تصب في النهاية في مصلحة الطالب الجامعي الذي يعتبر أساس المنظومة الجامعية.