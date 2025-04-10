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الخميس 10 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح

مستشفى شهداء الأقصى
مستشفى شهداء الأقصى
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قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن عددا من الأسرى المحررين وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وآخرون وصلوا إلى منازلهم ولم يكن هناك جهة فلسطينية رسمية تحصي أعداد من أطلق سراحه اليوم من السجون الإسرائيلية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن من وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى 10 أسرى وظهر عليهم آثار التعذيب بشدة، حيث كانوا في سجن أقامه الاحتلال الإسرائيلي خصيصا لمن أسروا من قطاع غزة خلال العمليات البرية التي شهدها القطاع وهناك قتل عدد من الأسرى الفلسطينيين وعذب عدد كبير بشكل يخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وتابع، أن كل هؤلاء الأسرى الذين قضوا فترات متباينة لم يعرضوا على محاكم أو توجه لهم أي تهم، وتعرضوا إلى سلسلة طويلة من التعذيب، مؤكدا أن الوضع الميداني والإنساني في غاية السوء.

الأسرى الفلسطينيين مستشفى شهداء الأقصى